wlxBWACsig - indicatore per MetaTrader 5
Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
- 11
Valutazioni:
-
Pubblicato:
Il vero autore:
wellx
L'indicatore wlx BWA Csig mostra segnali per fare trading basati sulle letture dell'indicatore Accelerator Oscillator (si veda il libro di B. Williams"New Measurements in Stock Trading").
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 02.10.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/777
La Dominant Candle è un set di due candele in cui gli stoppini si intersecano tra loro, ma il corpo delle candele è gapped up, gapped down o uguale.Counter Attack Candlestick
Modello di candela di contrattacco
Canale di ridisegno curvilineo.Canale FP
Un canale costruito sui valori estremi dei prezzi del periodo. La particolarità di questo indicatore è che i valori della linea centrale, così come i confini superiore e inferiore del canale, sono determinati dal calcolo dei Pivot Point, utilizzati come presunti livelli di supporto e resistenza.