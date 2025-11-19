CodeBaseSezioni
wlxBWACsig - indicatore per MetaTrader 5

Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
11
Valutazioni:
(22)
Pubblicato:
Il vero autore:

wellx

L'indicatore wlx BWA Csig mostra segnali per fare trading basati sulle letture dell'indicatore Accelerator Oscillator (si veda il libro di B. Williams"New Measurements in Stock Trading").

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 02.10.2007.

Indicatore wlxBWACsig

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/777

