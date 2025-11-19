La Dominant Candle è un set di due candele in cui gli stoppini si intersecano tra loro, ma il corpo delle candele è gapped up, gapped down o uguale.

Canale di ridisegno curvilineo.

Un canale costruito sui valori estremi dei prezzi del periodo. La particolarità di questo indicatore è che i valori della linea centrale, così come i confini superiore e inferiore del canale, sono determinati dal calcolo dei Pivot Point, utilizzati come presunti livelli di supporto e resistenza.