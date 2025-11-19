Le véritable auteur :

wellx

L'indicateur wlx BWA Csig montre des signaux pour effectuer des transactions sur la base des lectures de l'indicateur Accelerator Oscillator (voir le livre de B. Williams"New Measurements in Stock Trading").

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 02.10.2007.