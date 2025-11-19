CodeBaseSections
Indicateurs

wlxBWACsig - indicateur pour MetaTrader 5

Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
3
Note:
(22)
Publié:
Le véritable auteur :

wellx

L'indicateur wlx BWA Csig montre des signaux pour effectuer des transactions sur la base des lectures de l'indicateur Accelerator Oscillator (voir le livre de B. Williams"New Measurements in Stock Trading").

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 02.10.2007.

Indicateur wlxBWACsig

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/777

Dominant Candle Dominant Candle

La bougie dominante est un ensemble de deux chandeliers dont les mèches se croisent mais dont le corps est soit en hausse, soit en baisse, soit égal.

Counter Attack Candlestick Counter Attack Candlestick

Schéma de chandelier de contre-attaque

at_Itp(t)Env at_Itp(t)Env

Canal de redécoupage curviligne.

Canal FP Canal FP

Un canal construit sur les valeurs extrêmes des prix de la période. La particularité de cet indicateur est que les valeurs de la ligne médiane, ainsi que les limites supérieure et inférieure du canal sont déterminées en calculant les points pivots, qui sont utilisés comme des niveaux supposés de support et de résistance.