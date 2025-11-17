Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Bézier - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 11
-
Auteur réel : Lizhniyk E
Cet indicateur est une autre alternative aux moyennes mobiles, mais avec un lag plus faible et un coefficient de sensibilité réglable.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 01.10.2007.
//+-----------------------------------+ //|| Paramètres d'entrée de l'indicateur //+-----------------------------------+ input int period=8; // Période de calcul de la moyenne input double T=0.5; // Facteur de sensibilité (0 à 1) input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_; // Constante de prix input int Shift=0; // Décalage horizontal de l'indicateur en barres input int PriceShift=0; // Décalage vertical de l'indicateur en points
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/774
