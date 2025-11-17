CodeBaseSections
Bézier - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
11
(21)
Bezier.mq5
Auteur réel : Lizhniyk E

Cet indicateur est une autre alternative aux moyennes mobiles, mais avec un lag plus faible et un coefficient de sensibilité réglable.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 01.10.2007.


//+-----------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+-----------------------------------+
input int period=8;                     // Période de calcul de la moyenne
input double T=0.5;                     // Facteur de sensibilité (0 à 1) 
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_; // Constante de prix
input int Shift=0;                      // Décalage horizontal de l'indicateur en barres
input int PriceShift=0;                 // Décalage vertical de l'indicateur en points


Indicateur de Bézier

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/774

