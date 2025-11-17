Auteur réel : Lizhniyk E

Cet indicateur est une autre alternative aux moyennes mobiles, mais avec un lag plus faible et un coefficient de sensibilité réglable.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base at mql4.com le 01.10.2007.





input int period= 8 ; input double T= 0.5 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_WEIGHTED_ ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;







