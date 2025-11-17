CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Bezier - indicatore per MetaTrader 5

Lizhniyk E | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
9
Valutazioni:
(21)
Pubblicato:
Bezier.mq5 (17.97 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Autore reale: Lizhniyk E

Questo indicatore è un'altra alternativa alle medie mobili, ma con un ritardo inferiore e un coefficiente di sensibilità regolabile.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 01.10.2007.


//+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input int period=8;                     // Periodo di mediazione
input double T=0.5;                     // Fattore di sensibilità (da 0 a 1) 
input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_; // Costante di prezzo
input int Shift=0;                      // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre
input int PriceShift=0;                 // Spostamento verticale dell'indicatore in punti


Indicatore Bezier

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/774

Variazione della volatilità Variazione della volatilità

Un indicatore che definisce la volatilità del mercato come deviazione standard.

Zigzag Custom Timeframe Zigzag Custom Timeframe

Si tratta del classico zigzag con un input di timeframe per visualizzare uno zigzag HTF su un grafico LTF.

FlatTrend2 FlatTrend2

L'indicatore di segnale più semplice per determinare la forza e la direzione del trend.

Indicator loader for strategy testing Indicator loader for strategy testing

Un sistema per testare fino a quattro indicatori contemporaneamente nel tester di strategia