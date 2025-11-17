Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Bezier - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 9
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Autore reale: Lizhniyk E
Questo indicatore è un'altra alternativa alle medie mobili, ma con un ritardo inferiore e un coefficiente di sensibilità regolabile.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 01.10.2007.
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input int period=8; // Periodo di mediazione input double T=0.5; // Fattore di sensibilità (da 0 a 1) input Applied_price_ IPC=PRICE_WEIGHTED_; // Costante di prezzo input int Shift=0; // Spostamento dell'indicatore in orizzontale in barre input int PriceShift=0; // Spostamento verticale dell'indicatore in punti
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/774
