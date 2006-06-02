CodeBaseРазделы
Индикаторы

Средняя амплитуда движения цены за выбранный период - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор отображает среднюю амплитуду движения цены за выбранный период.

Средняя амплитуда движения цены за выбранный период

Отображаемые значения:

  • Вся длина свечи (High - Low) - красная сплошная линия
  • "Тело" свечи (для бычьей свечи = Close - Open) - зелёная сплошная линия
  • Сумма "теней" (для бычьей свечи = (High - Close) + (Open - Low) ) - голубая сплошная линия
  • Верхняя "тень" (для бычьей свечи = High - Close ) - голубая пунктирная линия
  • Нижняя "тень" (для бычьей свечи = Open - Low ) - голубая пунктирная линия

Для экономии ресурсов отрисовываются только последние DrawBars баров.



