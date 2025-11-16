CodeBaseSezioni
Indicatori

Fx10 - indicatore per MetaTrader 5

palanka
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(20)
Pubblicato:
fx10.mq5 (8.78 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance

Il vero autore:

palanka

Indicatore di segnale semaforico che forma i suoi valori in base ai dati di cinque indicatori tecnici: LWMA, SMA, RSI, Stocastico, MACD.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 01.11.2007.

Indicatore Fx10

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/772

