Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Fx10 - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
- Visualizzazioni:
- 7
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Il vero autore:
palanka
Indicatore di segnale semaforico che forma i suoi valori in base ai dati di cinque indicatori tecnici: LWMA, SMA, RSI, Stocastico, MACD.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel Code Base di mql4.com il 01.11.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/772
TrendTriggerMod
Un indicatore della forza e della direzione del trend.i-Frattali-sig
Indicatore dei segnali di entrata frattali.
Consolidation
Questo indicatore calcola il conteggio dei movimenti in una direzione nel periodo selezionato.Zigzag Custom Timeframe
Si tratta del classico zigzag con un input di timeframe per visualizzare uno zigzag HTF su un grafico LTF.