Experts

Elder - expert para MetaTrader 4

Scriptor
Visualizações:
660
Avaliação:
(2)
Publicado:
Autor: Gordago Software Corp

EA Elder.

--------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: H1.
Modelo: Todos os ticks.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7674

