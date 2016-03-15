無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Elder - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 704
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Gordago Software Corp
エキスパートアドバイザElder
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 1時間足
モデル: 全ティック
エキスパートアドバイザElder
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 1時間足
モデル: 全ティック
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7674
時間軸変換器の改良版
リアルタイムに更新を行ったり、プロセッサの負荷を最小にしたりする時間軸変換器の改良版です。e-News-Lucky$
エキスパートアドバイザe-News-Lucky$