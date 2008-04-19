Watch how to download trading robots for free
e-News-Lucky$ - expert for MetaTrader 4
- Published:
- Updated:
Авторы: Lucky$ & KimIV
Выставление ордеров в определённое время на пробой диапазона. Если ни один ордер не сработал, то модификация на каждом баре.
Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: M5.
Модель: контрольные точки.
