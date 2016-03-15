コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

e-News-Lucky$ - MetaTrader 4のためのエキスパート

制作者: Lucky$ & KimIV
 
指定された時間にレンジ幅を破る注文を発注します。注文が1回も執行されない場合、各バーごとに修正を行います。

バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 5分足
モデル: コントロールポイント


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7672

