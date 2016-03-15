無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
e-News-Lucky$ - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 833
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Lucky$ & KimIV
指定された時間にレンジ幅を破る注文を発注します。注文が1回も執行されない場合、各バーごとに修正を行います。
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 5分足
モデル: コントロールポイント
指定された時間にレンジ幅を破る注文を発注します。注文が1回も執行されない場合、各バーごとに修正を行います。
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 5分足
モデル: コントロールポイント
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7672
e.2.12 5 min
エキスパートアドバイザe.2.12 5 minDT RSI EXP1
エキスパートアドバイザDT-RSI-EXP1。RSIとRFTLインジケータをベースにしたエキスパートアドバイザです。
時間軸変換器の改良版
リアルタイムに更新を行ったり、プロセッサの負荷を最小にしたりする時間軸変換器の改良版です。Elder
エキスパートアドバイザElder