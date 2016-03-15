無料でロボットをダウンロードする方法を見る
e.2.12 5 min - MetaTrader 4のためのエキスパート
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: tageiger aka fxid10t
エキスパートアドバイザe.2.12 5 min
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 4時間足
モデル: 始値
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7671
