Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
e.2.12 5 min - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 622
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: tageiger aka fxid10t
Advisor e.2.12 5 min.
-------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: H4.
Modell: Für die Öffnungskurse.
Advisor e.2.12 5 min.
-------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: H4.
Modell: Für die Öffnungskurse.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7671
DT RSI EXP1
Advisor DT-RSI-EXP1. Verwendet die Indikatoren RSI und RFTL.DoubleMA Crossover EA
Advisor DoubleMA Crossover EA.
Period Converter Optimized
Verbesserter Period-Konverter unterstützt Echtzeit-Aktualisierung, niedrige CPU-Auslastung und weitere Funktionen.Elder
Advisor Elder.