Daydream01 - MetaTrader 4のためのエキスパート
制作者: 不明
Daydream01というエキスパートアドバイザです。
バックテスト:
通貨ペア: 米ドル円
時間軸: 1時間足
モデル: 始値
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7664
