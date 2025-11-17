Unisciti alla nostra fan page
FlatTrend2 - indicatore per MetaTrader 5
Pubblicati da::
- Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
- 8
Valutazioni:
-
Pubblicato:
Autore reale:
Kirk Sloan
L'indicatore di segnale più semplice per determinare la forza e la direzione di un trend. I colori rosso e rosso sono utilizzati per le tendenze forti, verde scuro e marrone scuro per le tendenze deboli.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 14.12.2007.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/757
