FlatTrend2 - indicatore per MetaTrader 5

Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
8
Valutazioni:
(15)
Pubblicato:
Autore reale:

Kirk Sloan

L'indicatore di segnale più semplice per determinare la forza e la direzione di un trend. I colori rosso e rosso sono utilizzati per le tendenze forti, verde scuro e marrone scuro per le tendenze deboli.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nel CodeBase di mql4.com il 14.12.2007.

Indicatore FlatTrend2

