Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
FlatTrend2 - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Nikolay Kositsin
- Vues:
- 10
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Véritable auteur :
Kirk Sloan
L'indicateur de signal le plus simple pour déterminer la force et la direction d'une tendance. Les couleurs salade et rouge sont utilisées pour les tendances fortes, le vert foncé et le marron foncé pour les tendances faibles.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 14.12.2007.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/757
Une alternative aux moyennes mobiles, mais avec un décalage plus faible et un facteur de sensibilité réglable.Changement de volatilité
Indicateur qui définit la volatilité du marché comme l'écart-type.
Un système permettant de tester jusqu'à quatre indicateurs simultanément dans le testeur de stratégieRapport d'analyse des chandeliers
Ce script aide les traders à comprendre la distribution et la largeur des chandeliers sur une période spécifique, ce qui peut être utile pour prendre des décisions de trading telles que le choix du Take Profit ou du Stop Loss à utiliser sur la base des valeurs historiques.