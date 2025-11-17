CodeBaseSections
Indicateurs

FlatTrend2 - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
10
(15)
Véritable auteur :

Kirk Sloan

L'indicateur de signal le plus simple pour déterminer la force et la direction d'une tendance. Les couleurs salade et rouge sont utilisées pour les tendances fortes, le vert foncé et le marron foncé pour les tendances faibles.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans CodeBase at mql4.com le 14.12.2007.

Code original : https://www.mql5.com/ru/code/757

