Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ShadeNY - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 739
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: sx ted
O indicador que exibe as sessões de negociação.
O indicador que exibe as sessões de negociação.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7526
Renko_v1
Indicador Renko v1.Alligator Signal
Buy and Sell arrows for Alligator signals.
StepSto_v1
Indicador StepSto_v1.SuperSR 6
Indicador SuperSR 6.