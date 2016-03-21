Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ShadeNY - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 700
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: sx ted
Der Indikator für die Handelssitzungen.
Der Indikator für die Handelssitzungen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7526
Renko_v1
Indikator Renko v1.Daily Channel
Simple display any time zone daily channel.
StepSto_v1
Indikator StepSto_v1.SuperSR 6
Indikator SuperSR 6.