コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ShadeNY - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
836
評価:
(3)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: sx ted

取引セッションを示すインディケータ


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7526

SweetSpots SweetSpots

指定された期間によってチャートを水平レベルで分割します。

RD.COmbo RD.COmbo

インディケータRD.COmbo

SHI_Mod_vLine SHI_Mod_vLine

垂直線全体を（左）右に移動する場合、インジケータが再構成されます。

Sidus Sidus

シドゥースの売買システムの最初バージョンをベースにしたインジケータです。エントリーポイントを表示します。