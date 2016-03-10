CodeBaseSecciones
Indicadores

EMABands_v1 - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 Deutsch Português
Visualizaciones:
814
Ranking:
(2)
Publicado:
EMABands_v1.mq4 (2.72 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor: IgorAD.

Indicador de bandas EMA v1.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7455

