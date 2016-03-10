CodeBaseSecciones
Indicadores

Waddah Attar Def RSI - indicador para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar
Visualizaciones:
1302
Ranking:
(10)
Publicado:
Descargar ZIP
MQL5 Freelance

 

Cuando la línea verde es más que cero nivel, la tendencia es hacia arriba.

 

Línea verde esté a menos de cero nivel, la tendencia es hacia abajo.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7424

