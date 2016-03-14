Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Waddah Attar Def RSI - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1254
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wenn die grüne Line größer als der Null-Level ist ... Der Trend ist aufwärts.
Wenn die grüne Line niedriger als der Null-Level ist ... Der Trend ist abwärts.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7424
Frama Indikator
Der fraktale-Dimensionen-Wert wird verwendet, um eine EMA-ähnlichen gleitenden Durchschnitt zu erzeugen.The 20's v0.20
Indikator The 20's v0.20