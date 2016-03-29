Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Waddah Attar Def RSI - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1125
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Quando a Linha Verde é Maior Que o Nível Zero... A Tendência é de ALTA.
Quando a Linha Verde é Menor Que o Nível Zero... A Tendência é de Baixa.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7424
Indicador Frama
O valor da dimensão do fractal é usado para construir uma média móvel do tipo EMA.The 20's v0.20
Indicador The 20's v0.20