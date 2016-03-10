CodeBaseSecciones
Indicadores

Indicador FRAMA - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
1469
Ranking:
(4)
Publicado:
FRAMA.mq4 (3.63 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El indicador está codificado como se describe en Fractal Adaptive Moving Average por John Ehlers.  

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7425

