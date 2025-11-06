코드베이스섹션
지표

ZigZag_NK_MTF - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin
더 큰 차트주기에서 계산한 결과를 현재 차트주기에 표시하는 지그재그 인디케이터(메타트레이더 4 터미널 인디케이터 패키지 기반)의 변형된 인디케이터입니다.

이 인디케이터는 ZigZag_NK 인디케이터의 데이터를 기반으로 지그재그를 만듭니다.

인디케이터의 매개변수를 입력합니다:

//+----------------------------------------------+
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 스케줄 기간
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;

인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 ZigZag_NK.mq5 인디케이터 파일이 있어야 합니다.

인디케이터 지그재그_NK_MTF

와다 아타르 피보 와다 아타르 피보

이 표시기는 피보 레벨을 사용하여 가능한 저항선과 지지선을 컬러 점 형태로 표시합니다.

3XMA_이시모쿠 3XMA_이시모쿠

지표, 그 아이디어는 여러 측면에서 지표 이치모쿠 긴코 효를 연상시킵니다.

Count consecutive no. of bull or bear bars Count consecutive no. of bull or bear bars

불 또는 베어 바의 연속 개수를 계산하는 샘플 코드입니다.

Get Nth Closed Trade from the end in MT5 Get Nth Closed Trade from the end in MT5

이 EA는 모든 마감된 거래를 스캔한 다음 끝에서 n번째 거래를 인쇄합니다.