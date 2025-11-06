거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
ZigZag_NK_MTF - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 7
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
더 큰 차트주기에서 계산한 결과를 현재 차트주기에 표시하는 지그재그 인디케이터(메타트레이더 4 터미널 인디케이터 패키지 기반)의 변형된 인디케이터입니다.
이 인디케이터는 ZigZag_NK 인디케이터의 데이터를 기반으로 지그재그를 만듭니다.
인디케이터의 매개변수를 입력합니다:
//+----------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 스케줄 기간 input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3;
인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 ZigZag_NK.mq5 인디케이터 파일이 있어야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/737
와다 아타르 피보
이 표시기는 피보 레벨을 사용하여 가능한 저항선과 지지선을 컬러 점 형태로 표시합니다.3XMA_이시모쿠
지표, 그 아이디어는 여러 측면에서 지표 이치모쿠 긴코 효를 연상시킵니다.
Count consecutive no. of bull or bear bars
불 또는 베어 바의 연속 개수를 계산하는 샘플 코드입니다.Get Nth Closed Trade from the end in MT5
이 EA는 모든 마감된 거래를 스캔한 다음 끝에서 n번째 거래를 인쇄합니다.