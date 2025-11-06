더 큰 차트주기에서 계산한 결과를 현재 차트주기에 표시하는 지그재그 인디케이터(메타트레이더 4 터미널 인디케이터 패키지 기반)의 변형된 인디케이터입니다.



이 인디케이터는 ZigZag_NK 인디케이터의 데이터를 기반으로 지그재그를 만듭니다.

인디케이터의 매개변수를 입력합니다:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int ExtDepth= 12 ; input int ExtDeviation= 5 ; input int ExtBackstep= 3 ;

인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 ZigZag_NK.mq5 인디케이터 파일이 있어야 합니다.