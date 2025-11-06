Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
ZigZag_NK_MTF - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 11
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Variante dell'indicatore ZigZag (basato sul pacchetto di indicatori del terminale MetaTrader 4), che visualizza i risultati dei suoi calcoli da un timeframe più ampio sul timeframe corrente.
L'indicatore costruisce uno zigzag basato sui dati dell'indicatore ZigZag_NK.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
//+----------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo di programmazione input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep=3;
Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che il file dell'indicatore ZigZag_NK.mq5 sia compilato e si trovi nella cartella MQL5\Indicators del terminale client.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/737
L'indicatore costruisce linee di possibile resistenza e supporto sotto forma di punti colorati utilizzando i livelli di Fibo.3XMA_Ishimoku
Un indicatore le cui idee costruttive ricordano molto l'indicatore Ichimoku Kinko Hyo.
Codice di esempio per contare il numero consecutivo di barre toro o orso.Get Nth Closed Trade from the end in MT5
Questo EA analizza tutte le operazioni chiuse e stampa l'ennesima operazione a partire dalla fine.