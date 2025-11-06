Variante dell'indicatore ZigZag (basato sul pacchetto di indicatori del terminale MetaTrader 4), che visualizza i risultati dei suoi calcoli da un timeframe più ampio sul timeframe corrente.



L'indicatore costruisce uno zigzag basato sui dati dell'indicatore ZigZag_NK.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input int ExtDepth= 12 ; input int ExtDeviation= 5 ; input int ExtBackstep= 3 ;

Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che il file dell'indicatore ZigZag_NK.mq5 sia compilato e si trovi nella cartella MQL5\Indicators del terminale client.