Indicatori

ZigZag_NK_MTF - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
11
Valutazioni:
(16)
Pubblicato:
Variante dell'indicatore ZigZag (basato sul pacchetto di indicatori del terminale MetaTrader 4), che visualizza i risultati dei suoi calcoli da un timeframe più ampio sul timeframe corrente.

L'indicatore costruisce uno zigzag basato sui dati dell'indicatore ZigZag_NK.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

//+----------------------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+----------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Periodo di programmazione
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;

Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che il file dell'indicatore ZigZag_NK.mq5 sia compilato e si trovi nella cartella MQL5\Indicators del terminale client.

Indicatore ZigZag_NK_MTF

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/737

