Pivot Point es un punto de inflexión en la dirección del movimiento de los precios en el mercado. Los Puntos de Pivote pueden utilizarse en todos los mercados líquidos con rangos de precios estable. Los puntos de pivote funcionan muy bien en los mercados de futuros y Forex.

En las tendencias de precio tiende a ir de un Nivel de Pivote al primer o segundo nivel de soporte o resistencia. La zona del segundo soporte y resistencia se trata a menudo como el objetivo del movimiento de los precios.

Los precios a menudo pasan del primer soporte a la resistencia dentro de un rango, mientras que el Pivote actúa como el eje de rotación de precio.

Uno de los problemas con el trading de acciones es que el trader necesita cierta base para entrar en un operación. Es importante encontrar un punto de partida, es decir, un lugar donde se pueda activar el mercado, donde se pueda ajustar y el nivel que pueda alcanzar. El Punto de Pivote asocia el soporte y los niveles de resistencia pueden ayudar al trader a resolver estos problemas con alta probabilidad.

Por supuesto, el precio puede comportarse de manera diferente. A menudo se rompe a través de estos niveles, y entonces se da la vuelta, a veces no alcanza el nivel y vuelve, tal es la naturaleza del mercado. Es propensa a movimientos falsos y avances. Sin embargo, los Puntos de Pivote han demostrado su eficiencia y son ampliamente utilizados por los traders.



