Author: Aborigen

Descrição:

Ponto de Pivot é um ponto de virada para a direção do movimento de preços em um mercado. Os pontos do Pivot podem ser usados em todos os mercados de liquidez, com faixas de preços estáveis. Pontos de Pivot funcionam muito bem nos mercados futuros e de Forex.

Durante as tendências de preços ele tende a ir de um nível de Pivot para o primeiro ou segundo nível de suporte ou resistência. A área do segundo suporte/resistência é muitas vezes tratado como o alvo do movimento de preços.

Os preços muitas vezes se movem do primeiro suporte para a resistência dentro de uma faixa, enquanto que o Pivot atua como o eixo para a rotação do preço.

Um dos problemas da negociação de ações é que o trader precisa de alguma base para entrar no negócio. É importante encontrar um ponto de partida, ou seja, um lugar onde o mercado pode transformar, onde ele pode ajustar o nível que ele pode atingir. Pontos de Pivot associados aos níveis de suporte e resistência podem ajudar o trader a resolver estes problemas com uma alta probabilidade.

Naturalmente, o preço pode comportar-se de maneira diferente. Geralmente ocorre o rompimento destes níveis, depois ocorre uma reviravolta, às vezes não atinge o nível e volta - tais acontecimentos são da natureza do mercado. Ele está propenso a falsos movimentos e rompimentos. Não obstante, os Pontos de Pivot provaram sua eficiência e são amplamente utilizados pelos traders.

