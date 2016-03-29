作者: Aborigen

描述:



轴点是行情中价格走势方向的协调点。轴点可用于所有具有稳定价格范围的流动性市场。轴点在期货和外汇市场有良好的操作性。

从中轴级别驱动价格延伸到第一级或第二级支撑/阻力价位。第二级支撑/阻力区域通常作为价格走势的目标。

价格一般会移动到第一级支撑到阻力的范围之内, 而中轴事实上作为价格轮换的轴线。

股票交易的一个问题是交易者需要一些入场交易的基准。找到起始点很重要, 即市场可能翻转的位置, 此处是它可能调整且它可抵达的价位。轴点协同支撑和阻力级别能够以极高概率帮助交易者解决这些问题。

当然, 价格行为也许有异。它经常突破这些级别, 之后再翻转, 有些时候它还未抵达级别就翻转 - 这对于市场是很自然的。它很容易形成假走势和突破。无论如何, 轴点已经证明了它们的效能, 并被广大交易者使用。



