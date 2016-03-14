Urheber: Aborigen

Beschreibung:



Ein Pivot-Punkt ist ein Wendepunkt für die Richtung der Preisbewegung in einem Markt. Pivotpunkte können auf allen liquiden Märkten mit stabilen Preisklassen verwendet werden. Pivotpunkte funktionieren sehr gut in Terminmärkten und im Forex-Markt.

Während eines Trends neigt die Preisentwicklung dazu, sich von einer Pivot-Ebene aus zu den ersten oder zweiten Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus zu bewegen. Der Bereich der zweiten Unterstützung / des zweiten Widerstandes wird oft als das Ziel der Preisbewegung angesehen.

Die Preise bewegen sich oft in einem Bereich von der ersten Unterstützung bis zum Widerstand, während ein Pivotpunkt als Achse für die Preisrotation wirkt.

Eines der Probleme im Aktienhandel ist, dass der Händler eine gewisse Erfahrung braucht, wenn er ein Geschäft eingehen will. Es ist wichtig einen Ausgangspunkt zu finden. Also einen Bereich, an dem sich der Markt drehen kann, und anschließend zu ermitteln, welche Ebene er dann erreichen kann. Pivotpunkte in Verbindung mit Unterstützung- und Widerstandsbereichen können einem Händler helfen, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Lösung zu finden.

Natürlich kann sich der Preis anders verhalten. Es bricht oft durch diese Level und dreht sich anschließend wieder, manchmal erreicht er auch nicht das gewünschte Niveau erreichen und dreht schon vorher in die andere Richtung - so ist die Natur des Marktes. Der Markt ist anfällig für falsche Bewegungen und Durchbrüche . Dennoch haben Pivotpunkte ihre Effizienz bewiesen und werden von vielen Händlern angewendet.



