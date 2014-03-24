Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Pivot - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 23043
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Aborigen
Описание:
Pivot Point в переводе с английского означает точка
разворота или разворотный уровень.Пайвот-уровни работают на всех
ликвидных рынках, которые демонстрируют устойчивые ценовые диапазоны.
Уровни работают очень неплохо на фьючерсных рынках и на рынке Форекс в
том числе.
В трендах цена стремится идти от Pivot -уровня до 1 или 2-го уровней поддержки или сопротивления. Область 2-й поддержки/сопротивления часто выступает целью движения.
В диапазонах цены часто ходят от первой поддержки к сопротивлению, а Pivot при этом выступает как бы осью вращения цены.
Одна из проблем биржевой торговли состоит в том, что трейдеру для входа в сделку надо за что то ухватиться. Важно найти отправную точку, т.е. место, где рынок может развернуться, куда скорректироваться и до какого уровня дойти. Pivot-уровни поддержки и сопротивления с большой долей вероятности могут помочь трейдеру в решении этих задач.
Конечно, цена может вести себя по разному. Она часто пробивает эти уровни, потом разворачивается, иногда не доходит до уровня и поворачивает - рынок есть рынок, Он склонен к обманным движениям и ложным прорывам. Но тем не менее пайвот-уровни издавна находятся в арсенале инструментов множества трейдеров и работают отлично.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7353
Индикатор Стохастик с настраиваемым флэтомПростой тралл
Самый простой трейлингстоп с установкой тейкапрофита и стоплосса.
Индикатор выдаёт звуковой сигнал с определённым шагом цены.VR---MUVING
Советник с хорошими результатами и интересной идеей