Индикаторы

Pivot - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
23043
(26)
Автор: Aborigen

Описание:

Pivot Point в переводе с английского означает точка разворота или разворотный уровень.Пайвот-уровни работают на всех ликвидных рынках, которые демонстрируют устойчивые ценовые диапазоны. Уровни работают очень неплохо на фьючерсных рынках и на рынке Форекс в том числе.

В трендах цена стремится идти от Pivot -уровня до 1 или 2-го уровней поддержки или сопротивления. Область 2-й поддержки/сопротивления часто выступает целью движения.

В диапазонах цены часто ходят от первой поддержки к сопротивлению, а Pivot при этом выступает как бы осью вращения цены.

Одна из проблем биржевой торговли состоит в том, что трейдеру для входа в сделку надо за что то ухватиться. Важно найти отправную точку, т.е. место, где рынок может развернуться, куда скорректироваться и до какого уровня дойти. Pivot-уровни поддержки и сопротивления с большой долей вероятности могут помочь трейдеру в решении этих задач.

Конечно, цена может вести себя по разному. Она часто пробивает эти уровни, потом разворачивается, иногда не доходит до уровня и поворачивает - рынок есть рынок, Он склонен к обманным движениям и ложным прорывам. Но тем не менее пайвот-уровни издавна находятся в арсенале инструментов множества трейдеров и работают отлично.


