Pivot - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Aborigen
英語の「Pivot Point 」は反転ポイントまたは反転レベルを意味します。ピボットレベルは全ての永続的な価格レンジを持つ流動的な市場で機能します。このレベルは、為替市場でも先物市場でもよく機能します。
トレンドの場合、価格はピボットレベルから第1・第2サポート又はレジスタンスまで動く傾向があります。第2サポート/レジスタンスの範囲はよく動きのターゲットになります。
価格は第1サポートからレジスタンスまで動くことが多いですし、ここでピボットは回転軸として出ます。
FX取引の問題の1つは、トレーダーがエントリーをするためにタイミングが必要です。それで、トレーダーにとって一番大事なのは、相場が反転し、値動きが修正されるスタートポイントを見つけることです。サポートとレジスタンスのピボットレベルは恐らくトレーダーの役に立つでしょう。
やはり、値動きの100パーセント正確な予測が不可能です。これらのレベルを破って、反転することが多いですし、レベルを達成しなくて反転することもあります。相場は相場ですよ。偽の動きや破りもありますね。それにもかかわらず、ピボットレベルはずっと前から多数のトレーダーに使用され、超正確に機能します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7353
