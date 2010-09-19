CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MA_Ishimoku - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
5417
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Еще один вариант Скользяшей средней. Сам принцип построения довольно простой- Сначала вычисляется  среднее значение суммы наивысшей и наинизшей цены за период; Далее вычисляется простое скользащее значение из полученных значений.  

Линии: 

Темно-зеленая- MA_Ishimoku (периоды 2, 2, 3 );

Оранжевая - EMA  (период 12);

Синяя - EMA (период 24);

Сиреневая - EMA (период 48);

Черная - MA_Ishimoku  (периоды 12, 24, 48 );



Советы:


Установка:

1) Открыть с помощью MetaEditor

2) Сохранить в:   папка с программой\experts\indicators 

3) Откомпилировать 

 

PS :      УСТРАНЕНЫ ОШИБКИ. Теперь работает КАК НАДО! 

4 периода 4 периода

Индикатор показывает уровни 4 периодов

AllPivotPoint AllPivotPoint

Все варианты Pivot-точек в одном индикаторе.

Recycle Recycle

анализ совместного движения фин. инструментов

Flat_001a Flat_001a

ЕА работает в самые "тихие" часы по времени Нью-Йорка (OpenHour_1 = 0). EURUSD, H1