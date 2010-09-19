Смотри, как бесплатно скачать роботов
MA_Ishimoku - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
5417
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Еще один вариант Скользяшей средней. Сам принцип построения довольно простой- Сначала вычисляется среднее значение суммы наивысшей и наинизшей цены за период; Далее вычисляется простое скользащее значение из полученных значений.
Линии:
Темно-зеленая- MA_Ishimoku (периоды 2, 2, 3 );
Оранжевая - EMA (период 12);
Синяя - EMA (период 24);
Сиреневая - EMA (период 48);
Черная - MA_Ishimoku (периоды 12, 24, 48 );
Советы:
Установка:
1) Открыть с помощью MetaEditor
2) Сохранить в: папка с программой\experts\indicators
3) Откомпилировать
PS : УСТРАНЕНЫ ОШИБКИ. Теперь работает КАК НАДО!
