



Еще один вариант Скользяшей средней. Сам принцип построения довольно простой- Сначала вычисляется среднее значение суммы наивысшей и наинизшей цены за период; Далее вычисляется простое скользащее значение из полученных значений.

Линии:

Темно-зеленая- MA_Ishimoku (периоды 2, 2, 3 );

Оранжевая - EMA (период 12);

Синяя - EMA (период 24);

Сиреневая - EMA (период 48);

Черная - MA_Ishimoku (периоды 12, 24, 48 );









Советы:





Установка:

1) Открыть с помощью MetaEditor

2) Сохранить в: папка с программой\experts\indicators

3) Откомпилировать

PS : УСТРАНЕНЫ ОШИБКИ. Теперь работает КАК НАДО!