Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
LSMA_Line - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 732
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: nicht angegeben
LSMA Line Indikator.
LSMA Line Indikator.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7318
LSMA in Farbe
Der Indikator basiert auf der Grundlage der gleitenden Mittelwerte. Sein Hauptmerkmal ist die Erzeugung von Kauf- und Verkaufssignalen. - die Indikatorlinie erscheint in bestimmten Farben, die für den Benutzer die Kauf- oder Verkaufssignale anzeigen. Die Genauigkeit des Signals ist sehr hoch.Keltner ATR Bands
Keltner Channel Indikator.
Laguerre MinusDi
Indikator Laguerre MinusDi.Laguerre PlusDi
Indikator Laguerre PlusDi.