Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Laguerre PlusDi - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 910
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Emerald King / transport_david
Indicador de Laguerre PlusDi.
Indicador de Laguerre PlusDi.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7321
Laguerre MinusDi
Indicador Laguerre MinusDi.LSMA_Line
Indicadora Linea LSMA.
Laguerre RSI
Indicador RSI de Laguerre.Barra de Precio Lineal
Indicador Barra de Precio Lineal.