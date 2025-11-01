거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
ZigZag_INT - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 작성자:
정수
일반 지그재그는 작동 원리에 따라 터미널의 사용자 지정 표시기 세트의 지그재그 표시기와 유사하지만 때로는 지그재그 표시기와 약간 다르며 때로는 더 빠릅니다. 이 표시기의 변형은 불필요한 추가 표시기 버퍼를 제거하여 코드를 최적화 할 수 있다는 점에서 작성자의 원본과 다릅니다.
이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 http://dmffx.com 에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/718
RSI_AC_스토캐스틱_신호
추세 방향(RSI) 및 거래 신호(스토캐스틱 + 액셀러레이터)를 보여주는 지표입니다.XML 파서
XML 문서 구문 분석용 라이브러리. 타사 라이브러리를 사용하지 않고 MQL5에서 구현합니다.
Candle Move
캔들무브 - 핍 및 백분율 이동 표시 차트에 직접 가격 변동을 표시하여 각 캔들의 강도를 빠르게 측정할 수 있는 시각적 도구입니다.Volatility Step Channel
변동성이 조정된 선으로 로컬 고점과 로컬 저점을 계산하는 채널입니다.