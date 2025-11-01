ZigZag_INT

실제 작성자:

정수

일반 지그재그는 작동 원리에 따라 터미널의 사용자 지정 표시기 세트의 지그재그 표시기와 유사하지만 때로는 지그재그 표시기와 약간 다르며 때로는 더 빠릅니다. 이 표시기의 변형은 불필요한 추가 표시기 버퍼를 제거하여 코드를 최적화 할 수 있다는 점에서 작성자의 원본과 다릅니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 http://dmffx.com 에 게시되었습니다.