Indicateurs

ZigZag_INT - indicateur pour MetaTrader 5

Integer | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Publié par:
Nikolay Kositsin
Vues:
58
Note:
(24)
Publié:
Le véritable auteur :

Integer

ZigZag ordinaire, similaire à l'indicateur ZigZag de l'ensemble des indicateurs personnalisés du terminal (mais plus rapide), parfois légèrement différent de l'indicateur ZigZag. Cette variante de l'indicateur diffère de l'original de l'auteur en supprimant les tampons d'indicateur supplémentaires inutiles, ce qui a permis d'optimiser le code.

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié sur http://dmffx.com.

ZigZag_INT

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/718

