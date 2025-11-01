Rejoignez notre page de fans
ZigZag_INT - indicateur pour MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 58
-
Le véritable auteur :
Integer
ZigZag ordinaire, similaire à l'indicateur ZigZag de l'ensemble des indicateurs personnalisés du terminal (mais plus rapide), parfois légèrement différent de l'indicateur ZigZag. Cette variante de l'indicateur diffère de l'original de l'auteur en supprimant les tampons d'indicateur supplémentaires inutiles, ce qui a permis d'optimiser le code.
Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié sur http://dmffx.com.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/718
