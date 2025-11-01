CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

ZigZag_INT - indicatore per MetaTrader 5

Integer | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Pubblicati da::
Nikolay Kositsin
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(24)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Il vero autore:

Integer

Lo ZigZag ordinario, per il suo principio di funzionamento, è simile all'indicatore ZigZag del set di indicatori personalizzati del terminale (ma più veloce), a volte leggermente diverso dall'indicatore ZigZag. Questa variante dell'indicatore si differenzia dall'originale dell'autore per la rimozione dei buffer aggiuntivi non necessari dell'indicatore, che ha permesso di ottimizzare il codice.

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato su http://dmffx.com.

ZigZag_INT

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/718

RSI_AC_Segnale_tocastico RSI_AC_Segnale_tocastico

Indicatore che mostra la direzione del trend (RSI) e i segnali di trading (Stocastico + Acceleratore).

Parser XML Parser XML

Libreria per il parsing di documenti XML. Implementazione in MQL5 senza utilizzare librerie di terze parti.

Candle Move Candle Move

CandleMove - Visualizzazione dei movimenti di pip e percentuali Uno strumento visivo che aiuta a valutare rapidamente la forza di ogni candela visualizzando la sua variazione di prezzo direttamente sul grafico.

Volatility Step Channel Volatility Step Channel

Un canale che calcola i massimi e i minimi locali con linee corrette dalla volatilità