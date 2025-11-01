Unisciti alla nostra fan page
ZigZag_INT - indicatore per MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 7
Il vero autore:
Integer
Lo ZigZag ordinario, per il suo principio di funzionamento, è simile all'indicatore ZigZag del set di indicatori personalizzati del terminale (ma più veloce), a volte leggermente diverso dall'indicatore ZigZag. Questa variante dell'indicatore si differenzia dall'originale dell'autore per la rimozione dei buffer aggiuntivi non necessari dell'indicatore, che ha permesso di ottimizzare il codice.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato su http://dmffx.com.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/718
