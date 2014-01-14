Pon "Me gusta" y sigue las noticias
3D_Oscillator_Signal muestra la dirección de la tendencia o una señal generada por 3D_Oscillator para llevar a cabo una transacción, mediante un mensaje de texto coloreado que indica la tendencia o la dirección de la transacción y muestra una alerta o señal sonora.
En caso necesario, los mensajes de texto se pueden cambiar modificando los valores de las constantes apropiadas en el código del indicador:
#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Fuente del símbolo de entrada en el mercado #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Fuente del símbolo de tendencia #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" // Símbolo para apertura de posición larga #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" // Símbolo para apertura de posición corta #define UP_TREND_SYMBOL "3D" // Símbolo tendencia alcista #define DN_TREND_SYMBOL "3D" // Símbolo tendencia bajista
En el caso de que la tendencia continúe en la barra seleccionada, el indicador alerta mediante un objeto gráfico en forma de estrella con el color que corresponde a la dirección de la tendencia. En el caso de cambio de tendencia en la barra seleccionada, el indicador alerta con una flecha, del color y la dirección que corresponde a la transacción a realizar.
Los parámetros de entrada se pueden dividir en tres grandes grupos:
- Parámetros de entrada del indicador 3D_Oscillator:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Activo financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Periodicidad utilizada en el cálculo del indicador input int D1RSIPer=13; input int D2StochPer=8; input int D3tunnelPer=8; input double hot=0.4; input int sigsmooth=4;
- Parámetros de entrada del indicador 3D_Oscillator_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
//---- configuración de visualización del indicador input uint SignalBar=0; // Índice de la barra de señal, 0 es la barra actual input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nombre para las etiquetas del indicador input color BuySymbol_Color=Lime; // Color del símbolo ascendente input color UpSymbol_Color=Green; // Color del símbolo ascendente input color DnSymbol_Color=Red; // Color del símbolo descendente input color SellSymbol_Color=Magenta; // Color del símbolo descendente input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color para el nombre del indicador input uint Symbols_Size=40; // Tamaño del símbolo de señal input uint Font_Size=10; // Tamaño de fuente del nombre del indicador input int X_1=5; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Y_1=-15; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Mostrar el nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina de colocación input uint X_=0; // Desplazamiento horizontal input uint Y_=20; // Desplazamiento vertical
- Parámetros de entrada del indicador 3D_Oscillator_HTF_Signal que son necesarios para la activación de alertas y señales sonoras:
//---- configuración de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // modo de alerta de activación input uint AlertCount=0;// Cantidad de alertas presentadas
En caso de que varios indicadores 3D_Oscillator_HTF_Signal sean utilizados en el mismo gráfico, cada uno de ellos debería tener su propio valor de Symbols_Sirname (nombre para las etiquetas del indicador).
Guarde el archivo compilado del indicador 3D_Oscillator en la carpeta_datos_terminal\MQL5\Indicators\.
