私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
3D_Oscillator_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1133
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
3D_Oscillator_Signal showsは、トレンドの方向や3D_Oscillatorによって生成された取引実行シグナルを、トレンドを色で表示したテキストメッセージで表示しアラートや音声シグナルを提供します。
必要な場合は、テキストメッセージは、指標コードで適切な定数の値を変更することによって変更することができます。
#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" // 市場参入銘柄フォント #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" // トレンド銘柄フォント #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" // 買い注文銘柄l #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" // 売り注文銘柄 #define UP_TREND_SYMBOL "3D" // 上昇銘柄 #define DN_TREND_SYMBOL "3D" // 下降銘柄
トレンドが選択されたバーで継続する場合、この指標はトレンド方向に対応した星形のグラフィックオブジェクトによってアラートを出します。選択されたバーでトレンドが変化した場合、指標は取引の方向に対応する矢印、色と方向でアラートを出します。
入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。
- 3D_Oscillator指標の入力パラメータは下記の通りです。
//+------------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融製品 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;// 指標計算のための時間軸 input int D1RSIPer=13; input int D2StochPer=8; input int D3tunnelPer=8; input double hot=0.4; input int sigsmooth=4;
- 指標の可視化に必要な3D_Oscillator_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。
//---- 指標表示の設定 input uint SignalBar=0; // シグナルバーのインデックス（0が現在のバー） input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指標のラベル名 input color BuySymbol_Color=Lime; // 上昇銘柄の色 input color UpSymbol_Color=Green; // 上昇銘柄の色 input color DnSymbol_Color=Red; // 下降銘柄の色 input color SellSymbol_Color=Magenta; // 下降銘柄の色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指標名の色 input uint Symbols_Size=40; // シグナル銘柄サイズ input uint Font_Size=10; // 指標名のフォントサイズ input int X_1=5; // 名前の水平シフト input int Y_1=-15; // 名前の垂直シフト input bool ShowIndName=true; // 指標名の表示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 位置のコーナー input uint X_=0; // 水平シフト input uint Y_=20; // 垂直シフト
- アラートトリガと音声シグナルに必要な3D_Oscillator_HTF_Signal指標の入力パラメータは下記の通りです。
//---- アラートの設定 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 作動指示バージョン input uint AlertCount=0// 出されたアラートの数
１つのチャートで複数の3D_Oscillator_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。
3D_Oscillator指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/702
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signalは、グラフィカルオブジェクトのシーケンスとしてトレンド方向を表示します。トレンドはHeiken_Ashi_Smoothed指標によって決定されます。XdinMA
異なる周期を持つ2つの他の移動平均の最も簡単な代数的組合せを用いて算出した移動平均。平滑化アルゴリズムは、10の可能なバージョンの中から選択することができます。
ボラティリティブレイクアウトをヒストグラムとし示し、市場参入/エグジット/ポジション反転やポジションのボリューム増加のシグナルとして機能する指標。VininI_Fractalsトレンドに基づいたジグザグ
フラクタルに基づいたジグザグフラクタルインジケータの使用によって、従来のジグザグの指標よりもはるかに高速で動作します。