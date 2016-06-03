3D_Oscillator_Signal showsは、トレンドの方向や3D_Oscillatorによって生成された取引実行シグナルを、トレンドを色で表示したテキストメッセージで表示しアラートや音声シグナルを提供します。



必要な場合は、テキストメッセージは、指標コードで適切な定数の値を変更することによって変更することができます。

#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" #define UP_TREND_SYMBOL "3D" #define DN_TREND_SYMBOL "3D"

トレンドが選択されたバーで継続する場合、この指標はトレンド方向に対応した星形のグラフィックオブジェクトによってアラートを出します。選択されたバーでトレンドが変化した場合、指標は取引の方向に対応する矢印、色と方向でアラートを出します。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

3D_Oscillator指標の入力パラメータは下記の通りです。 input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int D1RSIPer= 13 ; input int D2StochPer= 8 ; input int D3tunnelPer= 8 ; input double hot= 0.4 ; input int sigsmooth= 4 ; 指標の可視化に必要な3D_Oscillator_HTF_Signal指標入力パラメータは下記の通りです。

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color BuySymbol_Color=Lime; input color UpSymbol_Color=Green; input color DnSymbol_Color=Red; input color SellSymbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 40 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; アラートトリガと音声シグナルに必要な3D_Oscillator_HTF_Signal指標の入力パラメータは下記の通りです。

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0

１つのチャートで複数の3D_Oscillator_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

3D_Oscillator指標のコンパイルされたファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicators\に配置します。