3D_Oscillator_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
3D_Oscillator_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des 3D_Oscillator Indikators als Text-Objekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung, einem Tonsignal oder einer Warnmeldung..
Wenn nötig können die Text-Objekte durch veränderte Werte im Code des Indikators modifiziert werden.
#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Schriftart für die Positionseröffnung #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Schriftart für den Trend #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" // Symbol für ein Kaufsignal #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" // Symbol für ein Verkaufssignal #define UP_TREND_SYMBOL "3D" // Symbol für den Aufwärtstrend #define DN_TREND_SYMBOL "3D" // Symbol für den Abwärtstrend
Setzt sich der Trend während der ausgewählten Bar fort, erscheint ein Stern in der Farbe des Trendrichtung: Wenn sich ein Trend in der ausgewählten Bar verändert, wird das der Indikator durch den Pfeil, die Farbe und der Richtung entsprechend des Trends anzeigen:
Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.
- 3D_Oscillator Indikator Eingabeparameter:
//+------------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Handelssymbol input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;// Zeitrahmen für die Indikatorberechnung input int D1RSIPer=13; input int D2StochPer=8; input int D3tunnelPer=8; input double hot=0.4; input int sigsmooth=4;
- Die Eingabeparameter des 3D_Oscillator_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:
//---- Indikator Anzeige-Werte input uint SignalBar=0; // Index der Signalbar, 0 ist die aktuelle Bar input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Name des Labels des Indikators input color BuySymbol_Color=Lime; // Farbe des Kaufsymbols input color UpSymbol_Color=Green; // Farbe steigender Werte input color DnSymbol_Color=Red; // Farbe fallender Werte input color SellSymbol_Color=Magenta; // Farbe des Verkaufssignal input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamens input uint Symbols_Size=40; // Symbolgröße input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamens input int X_1=5; // Horizontaler Abstand des Namens input int Y_1=-15; // Vertikaler Abstand des Namens input bool ShowIndName=true; // Name des Indikators zeigen input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Wahl der Ecke input uint X_=0; // Horizontaler Abstand input uint Y_=20; // Vertikaler Abstand
- Diese Eingabeparameter des 3D_Oscillator_HTF_Signal Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale:
//---- Einstellungen der Warnungen input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Art der Warnungen input uint AlertCount=0// Anzahl der Warnungen
Im Fall, dass der 3D_Oscillator_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.
Die kompilierte Datei des 3D_Oscillator muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/702
