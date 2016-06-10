3D_Oscillator_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des 3D_Oscillator Indikators als Text-Objekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung, einem Tonsignal oder einer Warnmeldung..



Wenn nötig können die Text-Objekte durch veränderte Werte im Code des Indikators modifiziert werden.

#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" #define UP_TREND_SYMBOL "3D" #define DN_TREND_SYMBOL "3D"

Setzt sich der Trend während der ausgewählten Bar fort, erscheint ein Stern in der Farbe des Trendrichtung: Wenn sich ein Trend in der ausgewählten Bar verändert, wird das der Indikator durch den Pfeil, die Farbe und der Richtung entsprechend des Trends anzeigen:

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

3D_Oscillator Indikator Eingabeparameter: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int D1RSIPer= 13 ; input int D2StochPer= 8 ; input int D3tunnelPer= 8 ; input double hot= 0.4 ; input int sigsmooth= 4 ; Die Eingabeparameter des 3D_Oscillator_HTF_Signal Indikators für die Visualisierung:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color BuySymbol_Color=Lime; input color UpSymbol_Color=Green; input color DnSymbol_Color=Red; input color SellSymbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 40 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Diese Eingabeparameter des 3D_Oscillator_HTF_Signal Indikators sind notwendig für Warnungen und Tonsignale:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0

Im Fall, dass der 3D_Oscillator_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) doppelt verwendet werden.

Die kompilierte Datei des 3D_Oscillator muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.