本指标显示最后蜡烛条重叠的百分比均值。在价格横盘时，它对那些手动挂单的人十分有用，因为它允许选择定单方向。蓝线 - 建议 BUY-LIMIT, 红线 - SELL-LIMIT。

修改版的 "兔子" 指标具有增强的显示功能 (指标显示任何货币对的实际支撑 / 阻力位)。