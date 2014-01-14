请观看如何免费下载自动交易
3D_Oscillator_Signal 显示由 3D_Oscillator 指标产生的趋势方向，或带有趋势方向颜色的合约执行信号文字，并发出报警及声音信号。
#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" // 入场符号字体 #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" // 趋势符号字体 #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" // 开多单符号 #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" // 开空单符号 #define UP_TREND_SYMBOL "3D" // 上行趋势符号 #define DN_TREND_SYMBOL "3D" // 下行趋势符号
当选择柱线上趋势延续时, 指标形成一个实心右三角图形对象报警, 颜色也与趋势方向对应。当选择柱线上趋势改变时, 指标以一个箭头报警，颜色和方向与执行合约的方向对应。
所有输入参数可分为三大组:
- 3D_Oscillator 指标输入参数:
//+------------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧 input int D1RSIPer=13; input int D2StochPer=8; input int D3tunnelPer=8; input double hot=0.4; input int sigsmooth=4;
- 3D_Oscillator_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:
//---- 指标显示设置 input uint SignalBar=0; // 信号柱线索引, 0 是当前柱线 input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名 input color BuySymbol_Color=Lime; // 增长符号颜色 input color UpSymbol_Color=Green; // 增长符号颜色 input color DnSymbol_Color=Red; // 下跌符号颜色 input color SellSymbol_Color=Magenta; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名颜色 input uint Symbols_Size=40; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名字体大小 input int X_1=5; // 名称水平位移 input int Y_1=-15; // 名称垂直位移 input bool ShowIndName=true; // 指标名显示 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 边角位置 input uint X_=0; // 水平位移 input uint Y_=20; // 垂直位移
- 3D_Oscillator_HTF_Signal 指标输入参数对于触发报警和声音信号十分必要:
//---- 报警设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 指示版本 input uint AlertCount=0 // 提交报警次数
几个 3D_Oscillator_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。
放置 3D_Oscillator 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/702
