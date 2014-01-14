代码库部分
3D_Oscillator_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1905
等级:
(15)
已发布:
已更新:
3D_Oscillator_Signal 显示由 3D_Oscillator 指标产生的趋势方向，或带有趋势方向颜色的合约执行信号文字，并发出报警及声音信号。

如有必要, 文本消息可在指标代码中替换为相应常量值。:

#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia"    // 入场符号字体
#define TREND_SYMBOLS_FONT  "Georgia"    // 趋势符号字体
#define UP_SIGNAL_SYMBOL    "Buy 3D"     // 开多单符号
#define DN_SIGNAL_SYMBOL    "Sell 3D"    // 开空单符号
#define UP_TREND_SYMBOL     "3D"         // 上行趋势符号
#define DN_TREND_SYMBOL     "3D"         // 下行趋势符号

当选择柱线上趋势延续时, 指标形成一个实心右三角图形对象报警, 颜色也与趋势方向对应。当选择柱线上趋势改变时, 指标以一个箭头报警，颜色和方向与执行合约的方向对应。

所有输入参数可分为三大组:

  1. 3D_Oscillator 指标输入参数:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  指标输入参数                                    |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                  // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧
input int D1RSIPer=13;
input int D2StochPer=8;
input int D3tunnelPer=8;
input double hot=0.4;
input int sigsmooth=4;
  2. 3D_Oscillator_HTF_Signal 指标输入参数对于指标可视化十分必要:
    //---- 指标显示设置
input uint SignalBar=0;                               // 信号柱线索引, 0 是当前柱线
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名
input color BuySymbol_Color=Lime;                     // 增长符号颜色
input color UpSymbol_Color=Green;                     // 增长符号颜色
input color DnSymbol_Color=Red;                       // 下跌符号颜色
input color SellSymbol_Color=Magenta;                 // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // 指标名颜色
input uint Symbols_Size=40;                           // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                              // 指标名字体大小
input int X_1=5;                                      // 名称水平位移
input int Y_1=-15;                                    // 名称垂直位移
input bool ShowIndName=true;                          // 指标名显示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 边角位置
input uint X_=0;                                      // 水平位移
input uint Y_=20;                                     // 垂直位移
  3. 3D_Oscillator_HTF_Signal 指标输入参数对于触发报警和声音信号十分必要:
    //---- 报警设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 指示版本
input uint AlertCount=0                     // 提交报警次数

几个 3D_Oscillator_HTF_Signal 指标叠加在一个图表中的情况，它们应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串变量值。

放置 3D_Oscillator 指标编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。

图例.1. 3D_Oscillator. 上行趋势延续

图例.2. 3D_Oscillator. 买信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/702

