Индикатор 3D_Oscillator_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора 3D_Oscillator в виде текстовых сообщений с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.



При желании, содержимое текстовых сообщений можно изменить, переписав содержимое соответствующих констант в коде индикатора:



#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" #define UP_TREND_SYMBOL "3D" #define DN_TREND_SYMBOL "3D"

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде звезды, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

Входные параметры индикатора 3D_Oscillator:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int D1RSIPer= 13 ; input int D2StochPer= 8 ; input int D3tunnelPer= 8 ; input double hot= 0.4 ; input int sigsmooth= 4 ; Входные параметры индикатора 3D_Oscillator_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color BuySymbol_Color=Lime; input color UpSymbol_Color=Green; input color DnSymbol_Color=Red; input color SellSymbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 40 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Входные параметры индикатора 3D_Oscillator_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Если предполагается использование нескольких индикаторов 3D_Oscillator_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора 3D_Oscillator.mq5.