Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
3D_Oscillator_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5439
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор 3D_Oscillator_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора 3D_Oscillator в виде текстовых сообщений с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.
При желании, содержимое текстовых сообщений можно изменить, переписав содержимое соответствующих констант в коде индикатора:
#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Шрифт для символа входа в позицию #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Шрифт для символа тренда #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" // Символ для открытия длинной позиции #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" // Символ для открытия короткой позиции #define UP_TREND_SYMBOL "3D" // Символ для растущего тренда #define DN_TREND_SYMBOL "3D" // Символ для падающего тренда
Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде звезды, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.
Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:
- Входные параметры индикатора 3D_Oscillator:
//+------------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Финансовый актив input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора input int D1RSIPer=13; input int D2StochPer=8; input int D3tunnelPer=8; input double hot=0.4; input int sigsmooth=4;
- Входные параметры индикатора 3D_Oscillator_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
//---- настройки визуального отображения индикатора input uint SignalBar=0; // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Названия меток индикатора input color BuySymbol_Color=Lime; // Цвет символа роста input color UpSymbol_Color=Green; // Цвет символа роста input color DnSymbol_Color=Red; // Цвет символа падения input color SellSymbol_Color=Magenta; // Цвет символа падения input color IndName_Color=DarkOrchid; // Цвет названия индикатора input uint Symbols_Size=40; // Размер символов сигнала input uint Font_Size=10; // Размер шрифта названия индикатора input int X_1=5; // Смещение названия по горизонтали input int Y_1=-15; // Смещение названия по вертикали input bool ShowIndName=true; // Отображение названия индикатора input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Угол расположения input uint X_=0; // Смещение по горизонтали input uint Y_=20; // Смещение по вертикали
- Входные параметры индикатора 3D_Oscillator_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
//---- настройки алертов input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания input uint AlertCount=0; // Количество подаваемых алертов
Если предполагается использование нескольких индикаторов 3D_Oscillator_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора 3D_Oscillator.mq5.
ЗигЗаг, построенный по фракталам. Благодаря использованию фракталов индикатор работает значительно быстрее стандартного Зигзага.XdinMA
Скользящая средняя, полученная простейшей алгебраической комбинацией двух других скользящих средних с разными периодами.
Класс CFractalsOnArray предназначен для расчета индикатора Fractals по индикаторным буферам.IncCHVOnArray
Класс CCHOOnArray предназначен для расчета индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility, CHV) по индикаторным буферам.