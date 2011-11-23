CodeBaseРазделы
Индикаторы

3D_Oscillator_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Индикатор 3D_Oscillator_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора 3D_Oscillator  в виде текстовых сообщений с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.

При желании, содержимое текстовых сообщений можно изменить, переписав содержимое соответствующих констант в коде индикатора:

#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia"  // Шрифт для символа входа в позицию
#define TREND_SYMBOLS_FONT  "Georgia"  // Шрифт для символа тренда
#define UP_SIGNAL_SYMBOL    "Buy 3D"   // Символ для открытия длинной позиции
#define DN_SIGNAL_SYMBOL    "Sell 3D"  // Символ для открытия короткой позиции
#define UP_TREND_SYMBOL     "3D"       // Символ для растущего тренда
#define DN_TREND_SYMBOL     "3D"       // Символ для падающего тренда

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде звезды, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора 3D_Oscillator:
    //+------------------------------------------------+ 
//|  Входные параметры индикатора                  |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                 // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Таймфрейм для расчета индикатора
input int D1RSIPer=13;
input int D2StochPer=8;
input int D3tunnelPer=8;
input double hot=0.4;
input int sigsmooth=4;
  2. Входные параметры индикатора 3D_Oscillator_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                               // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Названия меток индикатора
input color BuySymbol_Color=Lime;                     // Цвет символа роста
input color UpSymbol_Color=Green;                     // Цвет символа роста
input color DnSymbol_Color=Red;                       // Цвет символа падения
input color SellSymbol_Color=Magenta;                 // Цвет символа падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=40;                           // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                              // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                      // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                    // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                          // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Угол расположения
input uint X_=0;                                      // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                     // Смещение по вертикали
  3. Входные параметры индикатора 3D_Oscillator_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                    // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов 3D_Oscillator_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора 3D_Oscillator.mq5.

Рис.1 Индикатор 3D_Oscillator Продолжение растущего тренда

Рис.2 Индикатор 3D_Oscillator Сигнал для покупки


