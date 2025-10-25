Unisciti alla nostra fan page
Segnale 3D_Oscillatore_HTF - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore 3D_Oscillator_Signal emette la direzione del trend o un segnale per un trade dall'indicatore 3D_Oscillator sotto forma di messaggi di testo con indicazione colorata del trend o della direzione del trade e fornisce avvisi o segnali sonori.
Se lo si desidera, il contenuto dei messaggi di testo può essere modificato riscrivendo il contenuto delle costanti corrispondenti nel codice dell'indicatore:
#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Carattere per il simbolo di immissione della posizione #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" // Carattere per il simbolo di tendenza #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" // Simbolo per l'apertura di una posizione lunga #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" // Simbolo per l'apertura di una posizione corta #define UP_TREND_SYMBOL "3D" // Simbolo di una tendenza al rialzo #define DN_TREND_SYMBOL "3D" // Simbolo di una tendenza al ribasso
Se la tendenza continua sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto grafico a forma di stella, il cui colore corrisponde alla direzione della tendenza. Se si verifica un cambiamento di tendenza sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto a forma di freccia, il cui colore e direzione corrispondono alla direzione della transazione.
Tutti i parametri di input dell'indicatore possono essere suddivisi in tre grandi gruppi:
- Parametri di input dell'indicatore 3D_Oscillator:
//+------------------------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Attività finanziaria input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe per il calcolo dell'indicatore input int D1RSIPer=13; input int D2StochPer=8; input int D3tunnelPer=8; input double hot=0.4; input int sigsmooth=4;
- Parametri di input dell'indicatore 3D_Oscillator_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
//---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore input uint SignalBar=0; // Numero di barra per la ricezione del segnale (0 - barra corrente) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nomi degli indicatori input color BuySymbol_Color=Lime; // Colore del simbolo di crescita input color UpSymbol_Color=Green; // Colore del simbolo di crescita input color DnSymbol_Color=Red; // Colore del simbolo di caduta input color SellSymbol_Color=Magenta; // Colore del simbolo di caduta input color IndName_Color=DarkOrchid; // Colore del nome dell'indicatore input uint Symbols_Size=40; // Segnale di dimensione del carattere input uint Font_Size=10; // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore input int X_1=5; // Spostare il nome in orizzontale input int Y_1=-15; // Spostare il nome in verticale input bool ShowIndName=true; // Visualizzazione del nome dell'indicatore input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angolo di posizione input uint X_=0; // Offset orizzontale input uint Y_=20; // Offset verticale
- Parametri di ingresso dell'indicatore 3D_Oscillator_HTF_Signal, necessari per fornire avvisi o segnali sonori:
//---- impostazioni degli avvisi input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante di indicazione dell'operazione input uint AlertCount=0; // Numero di avvisi da inviare
Se si prevede di utilizzare più indicatori 3D_Oscillator_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nomi delle etichette dell'indicatore).
Affinché l'indicatore funzioni, il file dell'indicatore 3D_Oscillator.mq5 compilato deve essere disponibile nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/702
