Segnale 3D_Oscillatore_HTF - indicatore per MetaTrader 5

L'indicatore 3D_Oscillator_Signal emette la direzione del trend o un segnale per un trade dall'indicatore 3D_Oscillator sotto forma di messaggi di testo con indicazione colorata del trend o della direzione del trade e fornisce avvisi o segnali sonori.

Se lo si desidera, il contenuto dei messaggi di testo può essere modificato riscrivendo il contenuto delle costanti corrispondenti nel codice dell'indicatore:

#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia"  // Carattere per il simbolo di immissione della posizione
#define TREND_SYMBOLS_FONT  "Georgia"  // Carattere per il simbolo di tendenza
#define UP_SIGNAL_SYMBOL    "Buy 3D"   // Simbolo per l'apertura di una posizione lunga
#define DN_SIGNAL_SYMBOL    "Sell 3D"  // Simbolo per l'apertura di una posizione corta
#define UP_TREND_SYMBOL     "3D"       // Simbolo di una tendenza al rialzo
#define DN_TREND_SYMBOL     "3D"       // Simbolo di una tendenza al ribasso

Se la tendenza continua sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto grafico a forma di stella, il cui colore corrisponde alla direzione della tendenza. Se si verifica un cambiamento di tendenza sulla barra selezionata, l'indicatore segnala con un oggetto a forma di freccia, il cui colore e direzione corrispondono alla direzione della transazione.

Tutti i parametri di input dell'indicatore possono essere suddivisi in tre grandi gruppi:

  1. Parametri di input dell'indicatore 3D_Oscillator:
    //+------------------------------------------------+ 
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                 // Attività finanziaria
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe per il calcolo dell'indicatore
input int D1RSIPer=13;
input int D2StochPer=8;
input int D3tunnelPer=8;
input double hot=0.4;
input int sigsmooth=4;
  2. Parametri di input dell'indicatore 3D_Oscillator_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
    //---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore
input uint SignalBar=0;                               // Numero di barra per la ricezione del segnale (0 - barra corrente)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nomi degli indicatori
input color BuySymbol_Color=Lime;                     // Colore del simbolo di crescita
input color UpSymbol_Color=Green;                     // Colore del simbolo di crescita
input color DnSymbol_Color=Red;                       // Colore del simbolo di caduta
input color SellSymbol_Color=Magenta;                 // Colore del simbolo di caduta
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Colore del nome dell'indicatore
input uint Symbols_Size=40;                           // Segnale di dimensione del carattere
input uint Font_Size=10;                              // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore
input int X_1=5;                                      // Spostare il nome in orizzontale
input int Y_1=-15;                                    // Spostare il nome in verticale
input bool ShowIndName=true;                          // Visualizzazione del nome dell'indicatore
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angolo di posizione
input uint X_=0;                                      // Offset orizzontale
input uint Y_=20;                                     // Offset verticale
  3. Parametri di ingresso dell'indicatore 3D_Oscillator_HTF_Signal, necessari per fornire avvisi o segnali sonori:
    //---- impostazioni degli avvisi
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Variante di indicazione dell'operazione
input uint AlertCount=0;                    // Numero di avvisi da inviare

Se si prevede di utilizzare più indicatori 3D_Oscillator_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nomi delle etichette dell'indicatore).

Affinché l'indicatore funzioni, il file dell'indicatore 3D_Oscillator.mq5 compilato deve essere disponibile nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client.

Fig.1 Indicatore 3D_Oscillator Continuazione del trend di crescita

Fig.2 Indicatore 3D_Oscillator Segnale di acquisto


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/702

