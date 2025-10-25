코드베이스섹션
지표

3D_Oscillator_HTF_Signal - MetaTrader 5용 지표

Nikolay Kositsin
조회수:
9
평가:
(15)
게시됨:
3D_Oscillator_Signal 인디케이터는 추세 또는 거래 방향을 색상으로 표시하고 경고 또는 소리 신호와 함께 텍스트 메시지 형태로 3D_Oscillator 인디케이터의 추세 방향 또는 거래 신호를 출력합니다.

원하는 경우 인디케이터 코드에서 해당 상수의 내용을 다시 작성하여 문자 메시지 내용을 변경할 수 있습니다:

#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia"  // 위치 입력 기호의 글꼴
#define TREND_SYMBOLS_FONT  "Georgia"  // 트렌드 심볼의 글꼴
#define UP_SIGNAL_SYMBOL    "Buy 3D"   // 매수 포지션 개설을 위한 기호
#define DN_SIGNAL_SYMBOL    "Sell 3D"  // 숏 포지션 개설을 위한 기호
#define UP_TREND_SYMBOL     "3D"       // 상승 추세를 나타내는 기호
#define DN_TREND_SYMBOL     "3D"       // 하락 추세를 나타내는 기호

선택한 막대에서 추세가 계속되면 표시기는 추세 방향에 해당하는 색상의 별 모양의 그래픽 개체로 신호를 보냅니다. 선택한 막대에서 추세 변화가 있는 경우 표시기는 화살표 형태의 개체로 신호를 보내며, 색상과 방향은 거래 방향에 해당합니다.

인디케이터의 모든 입력 매개변수는 크게 세 그룹으로 나눌 수 있습니다:

  1. 3D_Oscillator 인디케이터의 입력 파라미터:
    //+------------------------------------------------+ 
//|| 표시기 입력 매개변수 |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                 // 금융 자산
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 지표 계산 기간
input int D1RSIPer=13;
input int D2StochPer=8;
input int D3tunnelPer=8;
input double hot=0.4;
input int sigsmooth=4;
  2. 인디케이터의 시각적 표시를 위해 필요한 3D_Oscillator_HTF_Signal 인디케이터의 입력 파라미터입니다:
    //---- 표시기의 시각적 표시 설정
input uint SignalBar=0;                               // 신호 수신을 위한 바 번호(0 - 현재 바)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 표시기 마크 이름
input color BuySymbol_Color=Lime;                     // 성장 심볼의 색상
input color UpSymbol_Color=Green;                     // 성장 심볼의 색상
input color DnSymbol_Color=Red;                       // 가을 심볼의 색상
input color SellSymbol_Color=Magenta;                 // 가을 심볼의 색상
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // 표시기 이름의 색상
input uint Symbols_Size=40;                           // 신호 문자 크기
input uint Font_Size=10;                              // 표시기 이름 글꼴 크기
input int X_1=5;                                      // 이름을 가로로 이동
input int Y_1=-15;                                    // 이름을 세로로 이동
input bool ShowIndName=true;                          // 표시기 이름 표시
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 위치 각도
input uint X_=0;                                      // 수평 오프셋
input uint Y_=20;                                     // 수직 오프셋
  3. 경고 또는 소리 신호를 제공하는 데 필요한 3D_Oscillator_HTF_Signal 인디케이터 입력 파라미터:
    //---- 알림 설정
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 작동 표시 변형
input uint AlertCount=0;                    // 전송할 알림 수

하나의 차트에 여러 개의 3D_Oscillator_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우 각 인디케이터에는 고유한 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름)의 값이 있어야 합니다.

인디케이터가 작동하려면 컴파일된 3D_Oscillator.mq5 인디케이터 파일을 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에서 사용할 수 있어야 합니다.

그림 1 3D_Oscillator 지표 성장 추세 지속

그림 2 인디케이터 3D_Oscillator 매수 신호


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/702

