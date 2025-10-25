3D_Oscillator_Signal 인디케이터는 추세 또는 거래 방향을 색상으로 표시하고 경고 또는 소리 신호와 함께 텍스트 메시지 형태로 3D_Oscillator 인디케이터의 추세 방향 또는 거래 신호를 출력합니다.



원하는 경우 인디케이터 코드에서 해당 상수의 내용을 다시 작성하여 문자 메시지 내용을 변경할 수 있습니다:



#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" #define UP_TREND_SYMBOL "3D" #define DN_TREND_SYMBOL "3D"

선택한 막대에서 추세가 계속되면 표시기는 추세 방향에 해당하는 색상의 별 모양의 그래픽 개체로 신호를 보냅니다. 선택한 막대에서 추세 변화가 있는 경우 표시기는 화살표 형태의 개체로 신호를 보내며, 색상과 방향은 거래 방향에 해당합니다.

인디케이터의 모든 입력 매개변수는 크게 세 그룹으로 나눌 수 있습니다:

3D_Oscillator 인디케이터의 입력 파라미터:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int D1RSIPer= 13 ; input int D2StochPer= 8 ; input int D3tunnelPer= 8 ; input double hot= 0.4 ; input int sigsmooth= 4 ; 인디케이터의 시각적 표시를 위해 필요한 3D_Oscillator_HTF_Signal 인디케이터의 입력 파라미터입니다:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color BuySymbol_Color=Lime; input color UpSymbol_Color=Green; input color DnSymbol_Color=Red; input color SellSymbol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 40 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; 경고 또는 소리 신호를 제공하는 데 필요한 3D_Oscillator_HTF_Signal 인디케이터 입력 파라미터:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

하나의 차트에 여러 개의 3D_Oscillator_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우 각 인디케이터에는 고유한 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름)의 값이 있어야 합니다.

인디케이터가 작동하려면 컴파일된 3D_Oscillator.mq5 인디케이터 파일을 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에서 사용할 수 있어야 합니다.