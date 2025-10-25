당사 팬 페이지에 가입하십시오
3D_Oscillator_HTF_Signal - MetaTrader 5용 지표
3D_Oscillator_Signal 인디케이터는 추세 또는 거래 방향을 색상으로 표시하고 경고 또는 소리 신호와 함께 텍스트 메시지 형태로 3D_Oscillator 인디케이터의 추세 방향 또는 거래 신호를 출력합니다.
원하는 경우 인디케이터 코드에서 해당 상수의 내용을 다시 작성하여 문자 메시지 내용을 변경할 수 있습니다:
#define SIGNAL_SYMBOLS_FONT "Georgia" // 위치 입력 기호의 글꼴 #define TREND_SYMBOLS_FONT "Georgia" // 트렌드 심볼의 글꼴 #define UP_SIGNAL_SYMBOL "Buy 3D" // 매수 포지션 개설을 위한 기호 #define DN_SIGNAL_SYMBOL "Sell 3D" // 숏 포지션 개설을 위한 기호 #define UP_TREND_SYMBOL "3D" // 상승 추세를 나타내는 기호 #define DN_TREND_SYMBOL "3D" // 하락 추세를 나타내는 기호
선택한 막대에서 추세가 계속되면 표시기는 추세 방향에 해당하는 색상의 별 모양의 그래픽 개체로 신호를 보냅니다. 선택한 막대에서 추세 변화가 있는 경우 표시기는 화살표 형태의 개체로 신호를 보내며, 색상과 방향은 거래 방향에 해당합니다.
인디케이터의 모든 입력 매개변수는 크게 세 그룹으로 나눌 수 있습니다:
- 3D_Oscillator 인디케이터의 입력 파라미터:
//+------------------------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+------------------------------------------------+ input string Symbol_=""; // 금융 자산 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 지표 계산 기간 input int D1RSIPer=13; input int D2StochPer=8; input int D3tunnelPer=8; input double hot=0.4; input int sigsmooth=4;
- 인디케이터의 시각적 표시를 위해 필요한 3D_Oscillator_HTF_Signal 인디케이터의 입력 파라미터입니다:
//---- 표시기의 시각적 표시 설정 input uint SignalBar=0; // 신호 수신을 위한 바 번호(0 - 현재 바) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 표시기 마크 이름 input color BuySymbol_Color=Lime; // 성장 심볼의 색상 input color UpSymbol_Color=Green; // 성장 심볼의 색상 input color DnSymbol_Color=Red; // 가을 심볼의 색상 input color SellSymbol_Color=Magenta; // 가을 심볼의 색상 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 표시기 이름의 색상 input uint Symbols_Size=40; // 신호 문자 크기 input uint Font_Size=10; // 표시기 이름 글꼴 크기 input int X_1=5; // 이름을 가로로 이동 input int Y_1=-15; // 이름을 세로로 이동 input bool ShowIndName=true; // 표시기 이름 표시 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 위치 각도 input uint X_=0; // 수평 오프셋 input uint Y_=20; // 수직 오프셋
- 경고 또는 소리 신호를 제공하는 데 필요한 3D_Oscillator_HTF_Signal 인디케이터 입력 파라미터:
//---- 알림 설정 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 작동 표시 변형 input uint AlertCount=0; // 전송할 알림 수
하나의 차트에 여러 개의 3D_Oscillator_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우 각 인디케이터에는 고유한 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름)의 값이 있어야 합니다.
인디케이터가 작동하려면 컴파일된 3D_Oscillator.mq5 인디케이터 파일을 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에서 사용할 수 있어야 합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/702
