ZigZag, costruito da frattali provenienti da un altro timeframe più ampio e basato sui dati dell'indicatore VininI_FractalsTrend.

CloseAllOrders è un Expert Advisor potente e facile da usare, progettato per semplificare la gestione del trading in MetaTrader 5. Grazie a un'intuitiva interfaccia a pulsanti direttamente sul grafico, è possibile chiudere istantaneamente tutte le posizioni di mercato e gli ordini pendenti con un solo clic.