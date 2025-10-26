CodeBaseSezioni
Segnale Heiken_Ashi_Smoothed_HTF - indicatore per MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
L'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend a partire dal numero di ultime barre dell'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed definito nei parametri di input sotto forma di una sequenza di oggetti grafici, il cui colore determina la direzione del trend. Il colore rosso caratterizza i segnali di una tendenza al ribasso, mentre il rosso - di una tendenza al rialzo.

Parametri di ingresso dell'indicatore:

Il timeframe e il nome dell'asset finanziario per il quale viene calcolato l'indicatore possono essere modificati utilizzando le corrispondenti variabili di input dell'indicatore. Se il valore del parametro di input Symbol_ (attività finanziaria) è vuoto, lo strumento grafico corrente verrà utilizzato come attività finanziaria.

Tutti i parametri di input possono essere suddivisi in due grandi gruppi:

  1. Parametri di input dell'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed:
    //+-----------------------------------+
//|| Parametri di ingresso dell'indicatore |
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Attività finanziaria
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe per il calcolo dell'indicatore
input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA;  // Metodo di mediazione
input int hLength=30;                      // Profondità di mediazione 
input int hPhase=100;                      // Parametro di mediazione
  2. Parametri di input dell'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
    //---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore
input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_";    // Nomi degli indicatori
input uint  BarTotal=4;                               // Numero di barre da visualizzare
input color UpSymbol_Color=Lime;                      // Colore del simbolo di crescita
input color DnSymbol_Color=Red;                       // Colore del simbolo di caduta
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // Colore del nome dell'indicatore
input uint Symbols_Size=34;                           // Segnale di dimensione del carattere
input uint Font_Size=15;                              // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore
input int Xn=5;                                      // Spostare il nome in orizzontale
input int Yn=-20;                                     // Spostare il nome in verticale
input bool ShowIndName=true;                          // Visualizzazione del nome dell'indicatore
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angolo di posizione
input uint X_=0;                                      // Offset orizzontale
input uint Y_=30;                                    // Offset verticale

Se si prevede di utilizzare più indicatori Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nome delle etichette dell'indicatore).

Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client sia disponibile un file compilato dell'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed.

Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".

