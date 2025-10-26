Unisciti alla nostra fan page
Segnale Heiken_Ashi_Smoothed_HTF - indicatore per MetaTrader 5
L'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal visualizza le direzioni del trend a partire dal numero di ultime barre dell'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed definito nei parametri di input sotto forma di una sequenza di oggetti grafici, il cui colore determina la direzione del trend. Il colore rosso caratterizza i segnali di una tendenza al ribasso, mentre il rosso - di una tendenza al rialzo.
Parametri di ingresso dell'indicatore:
Il timeframe e il nome dell'asset finanziario per il quale viene calcolato l'indicatore possono essere modificati utilizzando le corrispondenti variabili di input dell'indicatore. Se il valore del parametro di input Symbol_ (attività finanziaria) è vuoto, lo strumento grafico corrente verrà utilizzato come attività finanziaria.
Tutti i parametri di input possono essere suddivisi in due grandi gruppi:
- Parametri di input dell'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed:
//+-----------------------------------+ //|| Parametri di ingresso dell'indicatore | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Attività finanziaria input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Timeframe per il calcolo dell'indicatore input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; // Metodo di mediazione input int hLength=30; // Profondità di mediazione input int hPhase=100; // Parametro di mediazione
- Parametri di input dell'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal, necessari per la visualizzazione dell'indicatore:
//---- impostazioni della visualizzazione dell'indicatore input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_"; // Nomi degli indicatori input uint BarTotal=4; // Numero di barre da visualizzare input color UpSymbol_Color=Lime; // Colore del simbolo di crescita input color DnSymbol_Color=Red; // Colore del simbolo di caduta input color IndName_Color=DarkOrchid; // Colore del nome dell'indicatore input uint Symbols_Size=34; // Segnale di dimensione del carattere input uint Font_Size=15; // Dimensione del carattere del nome dell'indicatore input int Xn=5; // Spostare il nome in orizzontale input int Yn=-20; // Spostare il nome in verticale input bool ShowIndName=true; // Visualizzazione del nome dell'indicatore input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// Angolo di posizione input uint X_=0; // Offset orizzontale input uint Y_=30; // Offset verticale
Se si prevede di utilizzare più indicatori Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal su un grafico, ognuno di essi deve avere il proprio valore della variabile stringa Symbols_Sirname (nome delle etichette dell'indicatore).
Affinché l'indicatore funzioni, è necessario che nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Indicators del terminale client sia disponibile un file compilato dell'indicatore Heiken_Ashi_Smoothed.
Gli indicatori utilizzano le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (copiatele nella cartella terminal_data_terminal\MQL5\Include); una descrizione dettagliata del loro utilizzo è stata pubblicata nell'articolo"Mediazione delle serie di prezzi senza buffer aggiuntivi per i calcoli intermedi".
