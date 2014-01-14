CodeBaseSecciones
Barras VQ - indicador para MetaTrader 5

raff1410
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1324
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

raff1410

Indicador de tendencia que coloca puntos de color en un gráfico según la dirección de la tendencia.

El algoritmo de suavizado puede seleccionarse entre diez posibles variantes:

  1. SMA - media móvil simple;
  2. EMA - media móvil exponencial;
  3. SMMA - media móvil suavizada;
  4. LWMA - media móvil lineal ponderada;
  5. JJMA - media adaptativa JMA;
  6. JurX - suavizado ultralineal;
  7. ParMA - suavizado parabólico;
  8. T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson;
  9. VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.

Se debe tener en cuenta que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base 17.07.2008.

VQbars

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/709

