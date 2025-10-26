Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 인디케이터는 입력 파라미터에 정의된 Heiken_Ashi_Smoothed 인디케이터의 마지막 막대 수에서 추세 방향을 일련의 그래픽 개체 형태로 표시하며, 색상에 따라 추세 방향이 결정됩니다. 빨간색은 하락 추세의 신호, 살랄로우는 상승 추세의 신호를 나타냅니다.

인디케이터의 매개변수를 입력합니다:

지표의 해당 입력 변수를 사용하여 지표가 계산되는 기간과 금융 자산의 이름을 변경할 수 있습니다. 입력 변수 Symbol_(금융 자산)의 값이 비어 있으면 현재 차트 상품이 금융 자산으로 사용됩니다.

모든 입력 변수는 크게 두 그룹으로 나눌 수 있습니다:

Heiken_Ashi_Smoothed 인디케이터의 입력 매개변수:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; input int hLength= 30 ; input int hPhase= 100 ; Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 인디케이터의 입력 매개변수는 인디케이터의 시각적 표시를 위해 필요합니다:

input string Symbols_Sirname= "Heiken_Ashi_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=Lime; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

하나의 차트에 여러 개의 Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우 각 인디케이터에는 고유한 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름)의 값이 있어야 합니다.

인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 Heiken_Ashi_Smoothed 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.

인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal\MQL5\Include 디렉토리에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.