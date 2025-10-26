당사 팬 페이지에 가입하십시오
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 인디케이터는 입력 파라미터에 정의된 Heiken_Ashi_Smoothed 인디케이터의 마지막 막대 수에서 추세 방향을 일련의 그래픽 개체 형태로 표시하며, 색상에 따라 추세 방향이 결정됩니다. 빨간색은 하락 추세의 신호, 살랄로우는 상승 추세의 신호를 나타냅니다.
인디케이터의 매개변수를 입력합니다:
지표의 해당 입력 변수를 사용하여 지표가 계산되는 기간과 금융 자산의 이름을 변경할 수 있습니다. 입력 변수 Symbol_(금융 자산)의 값이 비어 있으면 현재 차트 상품이 금융 자산으로 사용됩니다.
모든 입력 변수는 크게 두 그룹으로 나눌 수 있습니다:
- Heiken_Ashi_Smoothed 인디케이터의 입력 매개변수:
//+-----------------------------------+ //|| 표시기 입력 매개변수 | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // 금융 자산 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 지표 계산 기간 input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; // 평균화 방법 input int hLength=30; // 평균 깊이 input int hPhase=100; // 평균화 매개변수
- Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 인디케이터의 입력 매개변수는 인디케이터의 시각적 표시를 위해 필요합니다:
//---- 표시기의 시각적 표시 설정 input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_"; // 표시기 마크 이름 input uint BarTotal=4; // 표시할 막대 수 input color UpSymbol_Color=Lime; // 성장 심볼의 색상 input color DnSymbol_Color=Red; // 가을 심볼의 색상 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 표시기 이름의 색상 input uint Symbols_Size=34; // 신호 문자 크기 input uint Font_Size=15; // 표시기 이름 글꼴 크기 input int Xn=5; // 이름을 가로로 이동 input int Yn=-20; // 이름을 세로로 이동 input bool ShowIndName=true; // 표시기 이름 표시 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 위치 각도 input uint X_=0; // 수평 오프셋 input uint Y_=30; // 수직 오프셋
하나의 차트에 여러 개의 Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 인디케이터를 사용해야 하는 경우 각 인디케이터에는 고유한 문자열 변수 Symbols_Sirname(인디케이터 레이블 이름)의 값이 있어야 합니다.
인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 폴더에 컴파일된 Heiken_Ashi_Smoothed 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.
인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal\MQL5\Include 디렉토리에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은"중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/701
