Descripción:



La clase CRSIOnArray está diseñada para calcular los valores de RSI (Relative Strength Index) a partir de los buffers del indicador.

Utilización:



El método Init() es llamado en la función OnInit(), con los parámetros siguientes:

int aPeriod - periodo del indicador.

- periodo del indicador. ENUM_MA_METHOD aMethod - método de suavizado.

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated definida en la función <OnCalculate();

- variable prev_calculated definida en la función <OnCalculate(); double aData[] - buffer de datos para los cálculos del indicador;

- buffer de datos para los cálculos del indicador; double aP[] - buffer intermedio para la componente positiva;

- buffer intermedio para la componente positiva; double aM[] - buffer intermedio para la componente negativa;

- buffer intermedio para la componente negativa; double aPS[] -buffer intermedio para la componente positiva suavizada;

-buffer intermedio para la componente positiva suavizada; double aMS[] - buffer intermedio para la componente negativa suavizada;

- buffer intermedio para la componente negativa suavizada; double aRSI[] - buffer con los valores calculados de RSI.

int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;

- devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador; string Name() - devuelve una cadena con el nombre del indicador.

Métodos adicionales:

Test_RSIOnArray.mq5 es un ejemplo de indicador que muestra la utilizacion de la clase CRSIOnArray. El archivo IncRSIOnArray debe colocarse en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray dentro de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).

Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray. Se puede obtener aquí.

El Indicador Técnico Relative Strength Index (RSI) es un indicador de seguimiento de preciosque fluctua entre 0 y 100. Un método popular de analizar el RSI es buscar una divergencia en la cual el activo hace un nuevo máximo, pero el RSI no sobrepasa su máximo anterior. Esta divergencia es una indicación de una posible reversión. Cuando el Relative Strength Index gira hacia abajo y cae por debajo de su mínimo mas recientese dice que ha completado un "fallo de oscilación". El fallo de oscilación es considerado como una confirmación de la reversión inminente.