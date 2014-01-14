El indicador Rabbit v20.05.10 visualiza los niveles verdaderos de soporte/resistencia para cualquier par de divisas.

La distancia entre los niveles, expresada en puntos, se muestra en la esquina superior izquierda (Step =).

El indicador tiene varios parámetros, los cuales pueden ser modificados:



Yesterday = 0 (desplazamiento temporal, por defecto 0 - para mostrar los niveles del día actual, si es igual a 1, 2, 3... - muestra los niveles de días anteriores (ayer, etc.), si es igual a "-1" mostrará los niveles de soporte/resistencia para el día siguiente);

