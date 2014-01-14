Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Rabbit - indicador para MetaTrader 5
- JonKatana
El indicador Rabbit v20.05.10 visualiza los niveles verdaderos de soporte/resistencia para cualquier par de divisas.
La distancia entre los niveles, expresada en puntos, se muestra en la esquina superior izquierda (Step =).
El indicador tiene varios parámetros, los cuales pueden ser modificados:
- Yesterday = 0 (desplazamiento temporal, por defecto 0 - para mostrar los niveles del día actual, si es igual a 1, 2, 3... - muestra los niveles de días anteriores (ayer, etc.), si es igual a "-1" mostrará los niveles de soporte/resistencia para el día siguiente);
- Levels = 20 (número de niveles, puede incrementarse si es necesario);
- FontSize = 16 (tamaño del texto);
- FontColor = White (color del texto);
- LineColor = DeepSkyBlue (color de los niveles).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/112
