Indicadores

Rabbit - indicador para MetaTrader 5

Jon Katana, VDV Soft
Publicado por:
JonKatana
Visualizaciones:
2188
Ranking:
(39)
Publicado:
Actualizado:
rabbit.mq5 (3.97 KB) ver
El indicador Rabbit v20.05.10 visualiza los niveles verdaderos de soporte/resistencia para cualquier par de divisas.

La distancia entre los niveles, expresada en puntos, se muestra en la esquina superior izquierda (Step =).

El indicador tiene varios parámetros, los cuales pueden ser modificados:

  • Yesterday = 0 (desplazamiento temporal, por defecto 0 - para mostrar los niveles del día actual, si es igual a 1, 2, 3... - muestra los niveles de días anteriores (ayer, etc.), si es igual a "-1" mostrará los niveles de soporte/resistencia para el día siguiente);
  • Levels = 20 (número de niveles, puede incrementarse si es necesario);
  • FontSize = 16 (tamaño del texto);
  • FontColor = White (color del texto);
  • LineColor = DeepSkyBlue (color de los niveles).

Indicador Rabbit

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/112

