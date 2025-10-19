CodeBaseSections
Indicateurs

ElderImpulseSystem_HTF_Signal - indicateur pour MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publié:
L'indicateur ElderImpulseSystem_HTF_Signal affiche les directions de tendance à partir du nombre de dernières barres de l'indicateur ElderImpulseSystem défini dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques, dont la couleur détermine la direction de la tendance. La couleur rouge caractérise les signaux d'une tendance à la baisse, la couleur claire ceux d'une tendance à la hausse. La couleur bleue caractérise l'absence de signaux de tendance.

Paramètres d'entrée de l'indicateur :

La période et le nom de l'actif financier pour lequel l'indicateur est calculé peuvent être modifiés à l'aide des variables d'entrée correspondantes de l'indicateur. Si la valeur du paramètre d'entrée Symbol_ (actif financier) est vide, l'instrument graphique actuel sera utilisé comme actif financier.

Tous les paramètres d'entrée peuvent être divisés en deux grands groupes :

  1. Paramètres d'entrée de l'indicateur ElderImpulseSystem :
    //+-----------------------------------+
//|| Paramètres d'entrée de l'indicateur
//+-----------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Actif financier
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Période de l'indicateur pour le calcul de l'indicateur
input int ma_period=13;                    // La période du milieu
input int fast_ema_period=12;             // Période de la ligne rapide MACD 
input int slow_ema_period=26;              // Période de la ligne lente du MACD
input int signal_period=9;                // Période de la ligne de signal MACD
  2. Paramètres d'entrée de l'indicateur ElderImpulseSystem_Signal, qui sont nécessaires pour l'affichage visuel de l'indicateur :
    //---- indicator visual display settings
input string Symols_Sirname="ElderImpulseSystem_Label_";// Nom des étiquettes de l'indicateur
input uint  BarTotal=4;                                // Nombre de barres à afficher
input color UpSymbol_Color=SpringGreen;                // Couleur du symbole de croissance
input color FlSymbol_Color=Blue;                       // Couleur du symbole plat
input color DnSymbol_Color=Red;                        // Couleur du symbole de la chute
input color IndName_Color=DarkOrchid;                  // Couleur du nom de l'indicateur
input uint Symbols_Size=34;                            // Taille des caractères du signal
input uint Font_Size=15;                               // Taille de la police du nom de l'indicateur
input int Xn=5;                                        // Déplacer le nom horizontalement
input int Yn=-20;                                      // Décaler le nom verticalement
input bool ShowIndName=true;                           // Afficher le nom de l'indicateur
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // Angle d'inclinaison
input uint X_=0;                                      // Décalage horizontal
input uint Y_=30;                                      // Décalage vertical

Si plusieurs indicateurs ElderImpulseSystem_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symols_Sirname (nom des étiquettes de l'indicateur).

Pour que l'indicateur fonctionne, un fichier d'indicateur ElderImpulseSystem compilé doit être présent dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Indicators du terminal client.

ElderImpulseSystem_HTF_Signal

