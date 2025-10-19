L'indicateur ElderImpulseSystem_HTF_Signal affiche les directions de tendance à partir du nombre de dernières barres de l'indicateur ElderImpulseSystem défini dans les paramètres d'entrée sous la forme d'une séquence d'objets graphiques, dont la couleur détermine la direction de la tendance. La couleur rouge caractérise les signaux d'une tendance à la baisse, la couleur claire ceux d'une tendance à la hausse. La couleur bleue caractérise l'absence de signaux de tendance.

La période et le nom de l'actif financier pour lequel l'indicateur est calculé peuvent être modifiés à l'aide des variables d'entrée correspondantes de l'indicateur. Si la valeur du paramètre d'entrée Symbol_ (actif financier) est vide, l'instrument graphique actuel sera utilisé comme actif financier.

Tous les paramètres d'entrée peuvent être divisés en deux grands groupes :

Paramètres d'entrée de l'indicateur ElderImpulseSystem :

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input int ma_period= 13 ; input int fast_ema_period= 12 ; input int slow_ema_period= 26 ; input int signal_period= 9 ; Paramètres d'entrée de l'indicateur ElderImpulseSystem_Signal, qui sont nécessaires pour l'affichage visuel de l'indicateur :

input string Symols_Sirname= "ElderImpulseSystem_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=SpringGreen; input color FlSymbol_Color=Blue; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

Si plusieurs indicateurs ElderImpulseSystem_Signal sont censés être utilisés sur un même graphique, chacun d'entre eux doit avoir sa propre valeur de la variable chaîne Symols_Sirname (nom des étiquettes de l'indicateur).

Pour que l'indicateur fonctionne, un fichier d'indicateur ElderImpulseSystem compilé doit être présent dans le dossier terminal_data_folder\MQL5\Indicators du terminal client.



